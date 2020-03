Itaallaste visatud koroonapomm paiskas Saaremaa elu pilbasteks

Kuressaare haigla koroonaproovide võtmisele keskendunud kahel kiirabibrigaadil oli selleks hetkeks ootel umbes poolsada kutset. Tunnis jõuab üks brigaad võtta ehk kolm proovi. Koormus on tappev.

Meedikuile on tungivalt kinnitatud: proovi võtta ainult sümptomitega inimestelt. Neilt, kes viibisid eelmisel nädalal itaallaste võrkpallimängul või on kokku puutunud mängul käinud inimestega. Või siis haigeilt, kes viibinud viimasel kahel nädalal riigipiiri taga.

Saaremaal plahvatanud koroonapommi viitsütik sätiti paika nädala eest Kuressaare spordikeskuses. Kaks võrkpallikohtumist Milanost kohale lennanud ja kohalike võrguässade vahel kaugelt enam kui tuhande pealtvaataja silme all. Kõva reklaam, lisatribüünid.

Parem karta kui kahetseda

Mängud peeti, hoolimata tungivatest suulistest ja kirjalikest hoiatustest ja soovitustest, mida murelikud kodanikud saatsid eelmise nädala algul võrkpallitegelastele ja Saaremaa vallajuhtidele. See kõlas kurtidele kõrvadele.

Vallavalitsus rahvusvahelisi vollekohtumisi ei keelanud ja otsustajad said tugineda terviseametile – nemad ju ka ei keelanud!

Täpselt samuti ütles siis ja on korranud hiljemgi Saaremaa Võrkpalliklubi juht Hannes Sepp. Terviseamet ütleb, et korraldaja vastutab, vallavanem Madis Kallas ütleb, et nüüd teeks ehk üht-teist teisiti. Tagantjärele tarkus, mis ei maksa midagi.

Vähemalt märtsi lõpuni elab Saaremaa täiesti uues olukorras, koolid, huvikoolid ja lasteaiad, raamatukogud ja paljud muud asutused on suletud, üritused jäetakse ära ja inimestel palutakse kogunemistest hoiduda. Saaremaa vallavalitsuses tegutseb kriisi-staap ja vald on kuuks ajaks lükatud standby-režiimile.

Keegi ei tea täpselt, mis tegelikult ees ootab.

Peaminister Jüri Ratas pidas eile hommikul riigikogus erakorralise kõne ja tunnistas: "Me oleme selgelt uuel tasandil – jah, see on hädaolukord!" Kui 27. veebruaril tuvastati Eesti esimene Covid-19 positiivne inimene, võrdles peaministri kohuseid täitnud siseminister Mart Helme viirust tavalise külmetushaigusega, mille vastu aitab sinepiplaaster ja hanerasv.

Küllap ta tahaks selle sõnavõtu nüüd unustada. Nagu tahaksid mitmed ajakirjanikud ajaloost maha kriipsutada 3. märtsil ühes ajalehes ilmunud juhtkirja. Pealkirja "Terve mõistuse võit" kandnud teksti autor nimetas absurdiks spordivõistluse tühistamist "viimasel ajal laineid löönud viiruse pärast".

Esimestena said Saaremaal lainest pihta Itaalia sportlased vastu võtnud võrkpallimänedžer Hannes Sepp ja kolmapäevaõhtust võistlust spordihoones kajastamas käinud Saarte Hääle toimetuse töötaja. Kahjuks jäid haigeks veel paljud samal mängul publikuks olnud inimesed, mängijad ja tantsutüdrukud.

Veel teisipäeval kinnitas Hannes Sepp, et koroonaviiruse siiatoomise jutt Itaaliast ei ole tõsiseltvõetav.

Kuid juba 8. märtsil sai Itaalias teatavaks, et viiel sellesama Milano klubi mängijal ja töötajal oli palavik ja üks mängijaist jäeti juba varem Saaremaa-mängust koju just palaviku tõttu. Itaalia portaali SKY.Sport ajakirjanik Danilo Freri viitas küll oma loos, et koroonaviirusega seda ei seostata ning köha ja hingamisprobleeme sportlastel ei ole. Täpselt samamoodi on ka Saaremaa nullpatsientidel – ainsaks sümptomiks 38 ringis palavik.