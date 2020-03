Saarlastele karantiini hetkel ei kehtestatud

Neljapäeval ilmnesid külmetushaiguse sümptomid ühel Kuressaare politseijaoskonna töötajal. Temalt võeti koroonaviiruse proov, mille tulemust eile õhtuks veel teada ei olnud. Nakkuskahtlus on seotud Kuressaares toimunud võrkpallimängudega. Siiski desinfitseeritakse ennetava meetmena tänaseks kõik jaoskonna ruumid.

"Teeme politseinikena omalt poolt kõik võimaliku, et takistada viiruse levikut ja tagada seejuures Saaremaa inimeste turvalisus," ütles politseijuht Rainer Antsaar .

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai ütles, et kuna koroonaviirus on hakanud riigisiseselt inimeselt inimesele levima, otsustas amet muuta senist strateegiat. Selle järgi ei ole oluline enam testimise abil iga üksikjuhtumini jõuda, vaid keskenduda rasketele haigusjuhtumitele, vahendas ERR.

See tähendab, et iga haiguskahtlusega inimest ei pea tingimata koroonaviiruse suhtes testima, inimesed peavad haigussümptomite esinemisel järgima igal juhul üldisi karantiininõudeid. Kas inimest on vaja koroonaviiruse suhtes testida, otsustab iga tervishoiuasutus iseseisvalt.