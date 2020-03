Grand Rose Spa paneb koondamiste vältimiseks uksed kinni

"Esialgu oleme suletud üheks nädalaks kuni 22.03. Edasiste otsuste ja valikute tegemisel lähtume viiruse levikuga seotud informatsioonist ning 20.03 teeme edasised plaanid. Sulgemise põhjuseks on eelkõige soov, et kõik meie kliendid ja töötajad tunneksid end turvaliselt ja kindlalt.

"Seoses viiruse kiire levikuga Saaremaal on hotelli täituvus järgmisel nädalal kukkunud 5-10%-le. Sellises olukorras ei suudaks me avatuna pikas perspektiivis ellu jääda ja peaksime hakkama kaaluma töötajate koondamist, milleks me täna valmis ei ole."

Teine põhjus on majanduslik. Seoses viiruse kiire levikuga Saaremaal on hotelli täituvus järgmisel nädalal kukkunud 5-10%-le. Sellises olukorras ei suudaks me avatuna pikas perspektiivis ellu jääda ja peaksime hakkama kaaluma töötajate koondamist, milleks me täna valmis ei ole. Meie meeskonnas on paljud, kes on olnud meie majas avamisest saadik 2006. aastal.