Perearstid teevad puust ja punaseks: kas ostetud kaup tuleb desinfitseerida?

1. Kas terve (haigusnähtudeta) inimene peab kandma maski või mitte? Kui kaua võib ühte maski kasutada? Kolm tundi või kuni see niiskeks muutub?

Terve inimene ei pea kandma maski, kui ta ei ole tervishoiutöötaja ega haigestunud inimese põetaja. Kõigil muudel puhkudel on tervel inimesel maski kandmine mittesihipärane. Maski võib hoida ees kuni selle märgumise või nähtava määrdumiseni.

Korrektne käte hügieen annab täiesti hea kaitse, seega võiks käia normaalselt paljakäsi, mustade kätega nägu mitte puudutada ja koju jõudes käed puhtaks pesta. Kes soovib kasutada kindaid, siis tuleb tähelepanu pöörata, et kinnaste eemaldamisel puudutatakse ainult kinda sisemist poolt - väline pool on saastunud ja seda puudutades saastuvad kohe ka käed. Enne ära võtmist kindaid desinfitseerima ei pea, need tuleks visata siis ära.