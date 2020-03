Pered kohanevad koduõppe tõttu uue elukorraldusega

"Lisaks sellele, et käime tööl, peame nüüd olema ka kodus õpetajad," tõdes Annika Rattur. Naise sõnul on üks tema lastest juba iseseisev, kahega aga on ta kohustatud koos õppima. "Need koduõppenädalad saavad olema rasked,“ leidis Rattur. "Õnneks on tütar valmis inglise keele osas aitama, sest ise ma seda ei oska."

Annika Ratturi peres on kaks sülearvutit ja kõigil lastel ka "nutikad telefonid". "Loodan, et hätta me ei jää, kuigi nädal kulub selle õppimisele, kuidas ja kuhu midagi saata," rääkis Rattur. Tema hinnangul on raskem suurte perede emadel.

Lastel raske harjuda

Kahe koolilapse ema Diana Klimovi hinnangul on olukorraga raske harjuda just lastel. Vähemalt ühe lapse õpetajaga on perel aga pidev kontakt. "Õnneks on meil kodus kaks sülearvutit ja palju asju tuleb teha ka töövihikust," rääkis Klimov.

Kuna naise sõnul on tema peres õpilase staatuses ka üks lapsevanematest, toimetavad kõik arvutis järjekorra alusel. "Lisaks koolilastele on meil ka lasteaialaps, kellele olen samuti tegevust leidnud selleks ajaks, kui koolilapsed õpivad," lausus Klimov. "Eks me kõik pea olukorraga kohanema ja seda nädalat kasutamegi kohanemiseks."

Kaire Jürgensteini sõnul on tema peres kaks sülearvutit. "Lapsed lahendavad enamus ülesandeid vihikusse, teevad telefoniga pildid ja edastavad õpetaja meilile," rääkis Jürgenstein töökorraldusest oma peres. "Referaadid-kirjatükid teevad nad otse arvutis ja jälle saadavad meilile."

Õpetajad väärivad kiitust

Jürgenseini hinnangul tuleb tagasiside kiirelt, õppetöö sujub. Jürgensteini hinnangul väärivad ruttu reageerinud ja uuele olukorral ümber häälestunud õpetajad kiitust.

Maris Fedorovi sõnul on tema kodus arvutid küll olemas, aga süsteem veel ei tööta. "Esimesele klassile saadeti kenasti info nädala õppimisega e-maili ja meil on õpitud," rääkis Fedorov eile ennelõunal. "Kuuendas klassis pole me aga sellega alustada saanud, sest eKooli ei olnud hommikul midagi lisatud ja enam sinna ei pääse."

Mis neljandas klassis õppida anti, Fedorov eile hommikul siiski nägi. "Osaliselt on töö tehtud, osa aga tegemata, sest eKooli ei pääse sisse," tõdes ta. "Kogu info võiks saata hoopis meilile, siis oleks kõigil lihtsam.“

"Meil arvutit majapidamises ei ole, kuid loodan, et tuleme toime telefonide ja tahvliga," ütles lapsevanem Marianne Lempu. "Kui nüüd eKool ka toimima saab, siis ilmselt ei ole väga keeruline hakkama saada."

Hea lugeja! Jaga meiega oma karantiinikogemust! Kuidas kulgevad koolitunnid, kuidas lahutad meelt, mida küpsetad ning meisterdad jne. Saada foto Saarte Hääle facebooki või uudis@saartehaal.ee.