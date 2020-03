Eakad, karantiinis olijad ning abi vajavad lapsed saavad vallalt sooja toitu tellida

"Kuna inimestel on viiruse leviku ja haigestumisohu tõttu palju küsimusi ja muresid, oleme püüdnud neid vastavalt oma võimalustele lahendada," ütles abivallavanem Marili Niits Kadi raadiole.

Kuressaare Hoolekandest saavad eakad ja karantiinis olijad kogu Saaremalt tellida sooja toitu. Tellimusi järgmiseks päevaks võetakse vastu kell 8.30 -15 telefonil 53 00 46 53.

"Tellimuste maht võib paisuda päris suureks, seega võib toidu kohalejõudmine võtta aega," lausus Niits. Ta lisas, et vald kasutab toidu kohaletoimetamiseks vabatahtlike abi. Toidu eest saab tasuda arve alusel.

Eakate toiduabitelefonil hakkasid inimesed tellimusi esitama kohe, kui vallavalitsus numbri teatavaks tegi. Kuressaare päevakeskuse juhataja Valve Heibergi sõnul saadeti teisipäeval teele ligi 60 toiduportsjonit. "Toidusoovijate arv on tavapärasest suurem," tõdes Heiberg. Menüüs on kas supp või praad ja magustoit.

"Kõik eakad endale iga päev toitu ei telli," ütles Heiberg. "Mõni teeb seda üle päeva, mõni paar korda nädalas."

Lastel olgu vähemalt üks soe toidukord

Kuna õpilased on jäänud koduõppele, saavad abi vajavad pered tellida lastele sooja toitu ka koju. "Ilmselt leidub meil ka neid toimetulekuraskustes peresid, kus koolilõuna oli lastele ainus soe toidukord," ütles Niits. "Meie lastekaitse praegu kaardistab neid peresid, et lapsed sooja toiduta ei jääks."

Lastele saab toitu tellida telefonil 59 15 16 73, tellimusi võetakse vastu kell 8.30-15.

"Loodan, et tellimusi ei tule ka liiga palju: väga paljud lapsevanemad on praegu kodus ning saaksid ehk lastele ise süüa teha," ütles Niits.

Abivallavanema sõnul saavad lapsed sel nädalal sooja toitu tasuta. "Siis vaatame tellimuste mahu üle ja otsustame, mis edasi saab. Võimalik, et avame köögid veel mõnes Saaremaa piirkonnas."

FOTO: Ann Õun/Saarte Hääl

Päevakeskuse juhataja Valve Heibergi sõnul saadeti teisipäeval lastele kokku 17 toiduportsu. "Juba homseks on palutud seda arvu suurendada," lisas ta.

Kuna eakatel on soovitatud püsida kodus ning võimalikult vähe ringi liikuda, saavad nad toidukaupa või apteegist ravimeid tellida, kui helistavad numbril 53 32 72 74. Et kaup järgmisel päeval kätte saada, tuleb helistada kella 8.30-15. Niits toonitab, et abivajajal peaks olema juba helistama asudes selge, mida poest või apteegist tarvis on. Kauba eest tuleb toojale tasuda sularahas, seepärast peab tellijal olema kodus sularaha. Kui kodus raha pole ning ka lähedased ei saa seda tuua, sõidutab kaubatooja eaka sularahaautomaadi juurde. Sellisel juhul tasuks automaadist välja võtta veidi suurem summa, et sularaha jätkuks ka järgmisel korral.

Vabatahtlike abi teretulnud

Koduhooldusteenus jätkub senistele klientidele nii, nagu lepingus kirjas. "Vaatamata praegusele eriolukorrale ei muutu suurt midagi," kinnitas abivallavanem.

Küll aga tuuakse neile klientidele, kel vähegi jaksu, soe toit ja küttepuud mitte tuppa, vaid ukseni. "See on ettevaatusabinõu, et vältida eakate võimalikku nakatamist,“"selgitas Niits. "Võib ka juhtuda, et inimese tavalist hooldajat asendab keegi vabatahtlikest."

Kuressaare Hoolekande juhi Ene Vahteri sõnul vajatakse tavalist koduhooldust senisest rohkem ning see vajadus võib veelgi kasvada.

"Keegi meie töötajatest haige ei ole, kuid mõned viibivad karantiinis," ütles Vahter. "Praegu saame veel oma jõududega hakkama, kuid varsti võib vaja minna vabatahtlike abi."

Abivallavanem Marili Niits tõdes, et süsteemi toimimiseks praeguse eriolukorra ajal senistest sotsiaalvaldkonna töötajatest ei piisa. "Meil on väga hea meel, et kaitseliidu vabatahtlikud meile oma abikäe ulatasid," ütles Niits. Tema sõnul oodatakse appi täiskasvanud terveid inimesi. "Vabatahtlikud oleks meile väga suureks abiks eakatele ja koolilastele sooja toitu toimetades, samuti koduhooldusteenust pakkudes," ütles Niits.