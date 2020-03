MARTIN SEPP ⟩ Võõrsil ja koduteel – piiride sulgemise eel

Hiina erihalduspiirkonnas kohtusin põgusalt kaasmaalase Margus Kalamiga, kes sügis-talvisel perioodil Kagu-Aasias oma poeketi varusid täiendab. Mõni aeg hiljem järgmises sihtkohas märkasin, et mees postitab kahtlaselt pikalt pilte metropolist. Tagantjärele sain teada, et seda küll mitte karantiini jäämise tõttu, vaid tema järgmises sihtkohas, Hiinas, üha kriitilisemaks muutuva olukorra pärast.

Prohvetlikud sõnad

Kahekuise perioodi vältel aeg-ajalt siinseid online-väljaandeid jälgides võisin taaskord nentida, kui vähe on vaja, et inimesed meedia mõjul üle mõtlema hakkaksid. Seega ma ei ütleks, et inimesed teemasse liiga rahulikult ja ükskõikselt suhtunud oleks. Portaalis trip.ee alustatud teema reisimisest viiruseohu valguses (või varjus?) meenutas iga päevaga üha enam Delfi kommentaariumi. Nii populaarsuselt kui sisult.

Kui 13nda ja reede hakul, tavapärasest palju varem ehk umbes viis tundi enne lendu Delhi lennujaama jõudsin, tabas mind check-in`i laua juures üsna korralik üllatus. Palju ei puudunud, et kodutee poleks sugugi nii sujuvaks osutunud. Selgus, et Peterburi oblasti (?) e-viisaga siiski ei saa Moskvas terminali vahetada, kuigi ma sellekohast kinnitust pileti ostmise eel ei leidnud. Tänu Kirde-Indiast pärit tudengitele, Aerofloti personalile ja ühele mulgile sain samal hommikul siiski lennukile astuda. Väikese kooliraha ja pinge eest sain vastu hea kogemuse.

Punasekirjud lennutablood

Moskva Šeremetjevo lennujaam sai lennuplaani muudatuse tõttu veelgi tuttavamaks ja kodusemaks, sest Moskva-Tallinn lendu tuli oodata 23 tundi. Varem kümmekond korda sealses rahvusvahelises transiittsoonis viibinud, nägin kohe, et lennujaamas on reisijaid tavapärasest oluliselt vähem. Sellest andsid tunnistust tühjad koridorid ja ootesaalid ning ka igavlevad tax-free-poodide müüjad. Neist ühega vesteldes võisin olukorra tegelikku mõõdet mõista eriti selgelt.

Tühistatud lendude suurest hulgast kõnelesid ilmekalt punasekirjud lendudetablood. Hiina suunal oli toimuvaid lende isegi näha. Punases toonis aga domineerisid eelkõige Itaalia linnade nimed. Erinevalt paljudest Hiina lendudest, mis juba nädalaid tagasi tühistati, olid viimased alles hiljuti plaanipärased olnud. See näitas, et olukord muutub üha kiiremini ja drastilisemalt. Väga paljud inimesed jäävad seetõttu transiittsooni või kusagile mujale lõksu. Äsja tuli ka uudis, et Aeroflot lõpetab peagi lennud Moskva-Tallinn suunal, nii et mul endal läks üsna napilt.