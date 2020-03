Piimatööstus saatis Kuressaare meedikutele mahepiima

Saaremaa Piimatööstuse juhi Valdis Noppeli sõnul ei saa piimatööstus nagu meditsiinivaldkondki eriolukorra tõttu seisma jääda. „Meie lehmad lüpsavad iga päev ja teeme kõik endast oleneva, et toota iga päev eluks vajalikke piimatooteid,” ütles Noppel.

Ettevõte on Eestis ainuke, mis toodab tööstuslikult pastöriseeritud mahepiima, milles on tavapärasest piimast rohkem oomega-3-rasvhappeid, E-vitamiini ja rauda. „Soovisime esimeste seas anda piima just neile, kes vajavad kogukonna toetust ja turgutust praegu enim – Kuressaare meedikutele,” lisas ta.

Noppeli sõnul on piimatööstus spetsiifiline valdkond, kus lehmi ei saa panna ooterežiimile ega paluda neil mingil perioodil vähem või rohkem piima anda, mistõttu tuleb iga päev vastu võtta ning töödelda umbes 130 tonni toorpiima.

Samuti mõjutab ühistu liikmetele kuuluva Saaremaa Piimatööstuse tegevus otseselt üle 47 Saare-, Hiiu- ja Muhumaa ettevõtte igapäevast heaolu ja tööd. Piimatootmise, müügi ja logistikaga on seotud umbes 500 inimest oma peredega.

„Meie peamine fookus on inimestel ja nende hoidmisel. Peame tagama, et vajalikud töötajad on ja jäävad terveks ning oleme rakendanud selleks ka täiendavaid meetmeid,” ütles Noppel. Kuna toiduainetööstusele on juba tavapäraselt kehtestatud kõrgemad hügieeninõuded, on viiruse levik töödeldud ja pakendatud toodetes välistatud.

Veel on sisse viidud töötajate regulaarne tervisekontroll. Keelatud on kolmandate isikute sissepääs tööstuse territooriumitele. Personal, kes ei ole otseselt tootmisega seotud, teeb tööd kodukontoris ja piimavarujatel on kohustus vältida mittevajalikku kontakti.