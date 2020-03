AJA LUGU ⟩ Küüditaja valas pisaraid ja palus andestust

Saarel on vaid kivid ja põllud

“Sõjaväelasi oli kokku aetud isegi rohkem kui siis, kui Saaremaalt fašistid välja kihutati,” ütles Sisask.

Ajakirjaniku küsimusele, kas ta on ka palju metsavendi kinni püüdnud, vastas Sisask: “Milliseid metsavendi? Seal saarel pole isegi õiget metsa, on vaid kivid ja põllud.”

Kuid veidi hiljem ta siiski täpsustas: “Oli üks juhtum. Helpe Ilp (ilmselt on mõeldud Elmar Ilpi – toim) lahkus kodunt, ei ööbinud seal. Ükskord varastas ta täitevkomitee esimehelt mootorratta, meid, miilitsaid ja isegi piirivalvureid, aeti välja, piirati sisse koht, kus ta koos samasuguste teistest lahkulöönutega (vene k отщепенец ) ööbis.

Piirivalvurid avasid tule telkide pihta, kus inimesed magasid. Ja see Helpet nimetatigi metsavennaks…”

Rudolf Sisaski väitel ei deporteeritud 1949. aastal ei bandiite ega ka nende käsilasi, sest sääraseid inimesi selles Eestimaa nurgas polnud… Peamiselt küüditati neid, kes olid kunagi töötanud kodanlikus Eestis.

“Aga kus nad siis oleksid pidanud töötama?” esitas ta küsimuse, jätkates: “Ja mis klassivõitlusest võis tol ajal [Saaremaal] rääkida?!”

Üksteisele keelt kandvad inimesed

Seejärel tundis vene ajakirjanik huvi nn kaasmaalaste teooria vastu, mille kohaselt olevat eestlased ise üksteise peale keelt kandnud.

“Loomulikult oli kõiksugu inimesi. Üldjoontes olid kohalikud lojaalsed. See ei tähendanud aga, et nad koostööd teinuks. Oli ka neid, kes sõimasid meid naisi vägistavateks okupantideks…” “Kas sääraseid asju tegelikult ka ette tuli?” päris ajakirjanik. “Loomulikult tuli. Sõdurid tegid seda, nad pidasid end võitjateks ja arvasid, et neile on seetõttu kõik lubatud. Kuid ka nendega tuli meil võidelda.”

Samas on Novaja Gazeta artiklis öeldud, et jutt massilisest kollaboratsionismist on suur liialdus. Siinjuures on leht tsiteerinud salajast ettekannet “Operatsiooni “Priboi” läbiviimise tulemustest”, mille oli allkirjastanud Zagrebalov. Selles on öeldud, et “MGB maakonna osakonna tegevagentuurist osales operatsioonis viis inimest”.

Tšekistide keeles tähendavat see, et kogu maakonnast õnnestus operatsiooni kaasata vaid viis informaatorit ehk salaagenti. Seda pole just eriti palju.

Küüditamine kestis kaks päeva

Laadimistöid Jaagarahu sadamas juhatas julgeoleku maakondliku osakonna juhataja asetäitja Jevsejev. Tšekistide kollektiiv töötas ladusalt, ilma lõunapausita. Inimesed aeti söevedamiseks ette nähtud kuivlastilaeva Višera trümmidesse. Teine küüditatavate laev oli juba eakas kaubapurjekas Läänemaa. Kahe päeva jooksul laaditi laevadele 1028 inimest, sh 307 last)

Sisask meenutas: “Mehed vaikisid, naised hoidsid väikesi lapsi süles ja vaatasid meid hirmunud pilgul. Paanikat ei olnud, vaid lapsed ei saanud aru, mis toimub, ja nutsid. Laste nutt mõjus ka piirivalvekoertele… Koerad ulgusid, haukusid ja üldse muutis laste nutu kuulmine nende käitumise kuidagi ebaadekvaatseks… Nii nad tegelikult saboteerisid NL-i Ministrite Nõukogu korraldust.”

Olevat soovinud aidata