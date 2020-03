Pered küsivad tugikeskuselt nõu koduse elu korraldamiseks kriisi ajal

Sotsiaaltöötaja ja perenõustaja Monika Sarapuu töö tugikeskuses on anda nõu näiteks perekriiside ja peresiseste erimeelsuste korral. „Kui näiteks vanematel on tekkinud erimeelsus laste kasvatamise osas või lapsed sattunud vanematega konflikti,“ selgitas Sarapuu. Sarapuu sõnul on talle praeguse koroonakriisi ajal helistanud peamiselt need lapsevanemad, kellega ta on töötanud juba varem.

„Põhiliselt muretsevad vanemad, kuidas ärevil lapsi rahustada, neid õppetööle suunata ja neile kodus õppimisvõimalused tagada,“ rääkis Sarapuu. „Praegune olukord on ju uus kõigile – nii vanematele kui ka lastele.“

Samuti sotsiaaltöötaja ja perenõustajana tegutsev Aile Aedma pole täheldanud, et kriisi tõttu talle tavalisest rohkem helistataks. Ühendust on võtnud need lapsevanemad, kellega ta on oma ameti tõttu suhelnud varemgi. „Tõsi, mured on muutunud olukorra tõttu uued: kuidas kodus õppetööd korraldada ning tagada seda, et omavahel hästi läbi saadaks,“ rääkis Aedma.

Ka psühholoog Pirgit Põllu sõnul helistavad inimesed talle küsimustega selle kohta, kuidas kodust elu korraldada. Ühendust on võtnud nii need, kes psühholoogi juures juba käivad kui ka inimesed, kes seda varem teinud ei ole.

„Kui inimesed on sunnitud koju nelja seina vahele ja välja mina ei saa, võib see tekitada abitustunde,“ tõdes Põld. Näiteks on helistajad tundnud muret, kuidas toime tulla siis, kui üks pereliige peab end näiteks haiguse tõttu teistest eraldama.

„Suurt hirmu ja ärevust ma viiruseohu tõttu küll täheldanud ei ole,“ märkis Põld.

Sihtasutuse Innove Rajaleidja Kuressaare keskuse psühholoog Eveli Kallase sõnul pole koroonakriisiga seotud küsimustes temale helistatud.

Kuna õppekorraldus on ju koolide poolt paika pandud, jätkub keskuse töö samas rütmis nagu ennegi – olgugi, et sealsed spetsialistid toimetavad oma kodukontorites.

„Suhtleme oma klientidega Skype`i ja kirja teel, teeme koolivälise nõustamismeeskonna otsuseid,“ lausus Kallas.

„Laste hindamine on siiski edasi lükatud, kuna selleks peab lapsega päriselt kokku saama,“ ütles Kallas.