Algas perearsti saatekirjaga koroonaviiruse testimine

Eesti Perearstide Selts sai eile riigilt juhised, mis näevad ette, et päris kindlasti ei pääse sel viisil end testima inimesed, kellel ei ole haigussümptomeid. Ei aita ka see, kui neil on olnud kontakt diagnoositud koroonahaigetega.

Haigestumisel peavad inimesed helistama oma perearstile, kes hindab patsiendi koroonaviiruse testimise vajadust vastavalt terviseameti protokollile. Kui perearst peab testimist vajalikuks, siis vormistab ta digitaalse saatekirja. Saatekirja saanud patsiendile helistab seejärel spetsiaalne testimiskeskus ning lepib inimesega kokku täpse testimise aja ja koha. Ninaneelu proov võetakse autost saatekirja omavalt inimeselt isikut tõendava dokumendi alusel, testi tulemuse saab inimene telefoni teel ühe tööpäeva jooksul ning vastus läheb digilukku.

COVID-19 test Haigekassa kulul ja perearsti saatekirjaga on näidustatud ainult siis, kui on täidetud kaks tingimust. Esiteks peavad inimesel olema ägedad haigussümptomid – palavik, kuiv köha ja hingamisraskused. Aga mitte ainult. Lisaks peab inimene kuuluma ühte nimetatud riskigruppi: ta peab olema üle 80 aasta vanune; olenemata vanusest peab olema üks tõsine krooniline haigus, olema hooldekodu elanik või töötaja, haiglas viibiv või sinna viidav patsient. Samuti liigitatakse riskigruppi tervishoiuasutuste ja kiirabi töötajad (ka hooldajad, apteegipersonal) ning elutähtsate teenuste osutajad (politsei- ja piirivalveamet, päästeamet, kaitseliit, kaitsevägi, maksu- ja tolliamet) - need asutused saavad oma töötajaid ise testimisele suunata ja perearsti kaudu see käima ei pea.

See tähendab, et proovile pääsemiseks peab inimene vastama kahele kriteeriumile.

Kordustehti kellelegi ei tehta ning inimene loetakse praeguse korra järgi terveks, kui tema sümptomitest on möödas 14 päeva, tal pole olnud 48 tundi palavikku ning 24 tundi pole esinenud muid ägedaid haigussümptomeid.

Viiruse leviku aeglustamiseks tuleb kõigil vältida kontakti haigussümptomitega inimestega, vältida rahvarohkeid kohti, järgida tavapäraseid hügieenireegleid ja haigestudes püsida tervenemiseni kodus. Haigestumisel tuleb helistada oma perearstile või perearsti nõuandeliiniga 1220, tervise halvenemisel (õhupuuduse või hingamisraskuste tekkimisel) tuleks helistada kiirabisse 112. Kiirabi edaspidi proove võtma ei hakka, vaid sõidab välja üksnes siis, kui on vaja osutada vältimatut abi.

Kuidas pääseb proovi andma?

1. Kui haigestud, helista oma perearstile! Perearst hindab testimise vajalikkust ja annab tervisenõu.

2. Kui perearst otsustab, et testimine on vajalik, edastab ta elektroonse tellimuse laborisse ning sealt helistatakse sulle, et leppida kokku testimise aeg ja koht. Oota kõnet!

3. Sõida autoga kokkulepitud kohta õigel ajal ja võta kaasa dokument! Ninaneelu proovi saab anda vaid elektroonse saatekirja saanud inimene kokkulepitud ajal isikut tõendava dokumendi alusel. Testitakse vaid perearsti poolt laborile edastatud saatekirja omavat inimest. Niisama ei ole otstarbekas tulla kohale, testitakse eelregistreeritud inimesi. Testima tulles ei ole otstarbekas võtta samasse autosse pereliikmeid

4. Oota vastust, sulle helistatakse! Vastused saab kuni kahe tööpäeva jooksul, inimesele helistatakse. Vastused liiguvad ka digilugu.ee keskkonda.