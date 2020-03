Saaremaa ettevõtjad kolivad ellujäämiseks internetti

Ühena esimestest otsustasid kodukontorisse kolida Anu ja Marko Mets, kes peavad Kuressaare südalinnas Rae keskuses tehnikapoodi. Otsus sündis kiiresti: läinud kolmpäeval jõudis kohale teade viiruse levikust Kuressaares ja internetti minek oli Metsade sõnul ainus võimalus, kuidas toimuvale vastu seista. Seda juba iseenda ja oma pere turvalisuse pärast.

Metsad ise on võtnud tarvitusele kõik abinõud, et terveks jääda. „Palju liikumist värskes õhus, tervislik toidulaud ning kindlasti positiivne ja rõõmus meel aitavad meid ehk sellest haigusest puutumata jääda,“ ütles Anu Mets. „Väldime ka vahetut kontakti klientidega ning üritame nii palju, kui võimalik, kauba otse klientidele saata, ilma et nemad peaksid viiruse leviku pärast muret tundma.“

Internetiajastul saab igal pool kasutada kõikvõimalikke kanaleid, et kliendid sind üles leiaksid, tunnistasid nad. „Ja, mis tundub eriti armas – Saaremaa kogukond hoiab tõesti kokku! Nüüd, raskes olukorras näeme ja tunneme eriti, kui tähtsad on sõbrad ja tuttavad!“ kiitis Anu Mets.

Jätkuvalt ootavad Metsad tehnika ostusoove meilile hmgruppsaare@hot.ee või telefonidel 5102100 ja 5105051.

Tellimusi kõikjalt Eestist

Tehnikapoele tuleb päringuid ja ostusoove Eesti eri paikadest. „Tore, et need, kes tahavad midagi osta, eelistavad täna pigem kohalikku ettevõtet kui suvalist internetipoodi,“ tõdes ka Marko: nii see tegelikult ju peakski olema. „Me hoolime oma klientidest ja üritame teha kõik, et nad oleksid meie teeninduse ja hindadega rahul.“

Tehnikapood tegutsebki praegu elektroonilistes kanalites, olgu selleks e-mailid, Facebook või telefon. Metsad üritavad klientidele vastata nii kiiresti kui võimalik. „See on ju mugav – klient valib sobiva toote, saadab meile ostusoovi ja edasine jääb meie mureks. Peaasi, et klient jääks rahule.“

“Täna ei tea me keegi, mida olukord lisaks katastroofilisele majanduskahjule veel kaasa toob.” - ANU METS, ettevõtja

Õnneks saab enamik Metsade partnereid kauba kliendile turvaliselt ja tasuta koju või kontorisse saata kõikjal Eestis. Vajadusel transpordivad Metsad kaupa ka ise.

Mida soovitada praeguses olukorras teistele kohalikele ettevõtetele? Sellist soovitust on Metsade arvates anda ilmselgelt võimatu. „Täna ei tea me keegi, mida olukord lisaks katastroofilisele majanduskahjule veel kaasa toob,“ tõdes Anu Mets. “Seega saame soovida vaid seda, et inimesed ei kaotaks usku, oleksid positiivsed ja eelkõige terved. Rohkem hoolivust ja headust!”

Kaubaait plaanib drive-in’i

Samamoodi on e-ärisse sukeldumas Saaremaa Kaubamaja, mis oli sellest nädalast sunnitud uksed sulgema. Saaremaa tarbijate ühistu juhatuse esimees Kalle Koov tõdes, et kaubamaja kollektiiv on juba mõnda aega toimetanud oma internetipoe käivitamisega. “Nüüd, kus meie tavapärane müügitegevus kaubamajas on peatatud, tahtsime kohe reageerida ja pidime ka,” selgitas Koov.