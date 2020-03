Kogukond toetab haiglat kümnete tuhandete eurodega

Annetajate nimekirjas oli kesklinnas Grete poodi pidav Diana Paia, kes tunnustab haigla pingutusi sel raskel ajal: “Sügav kummardus Edward Laanele ja Märt Kõllile, kes on täiel rinnal oma kogukonna eest võidelnud. Müts maha, et on tehtud julgeid otsuseid, hoolimata Terviseameti vastuseisust. Suured tänud kogu haigla personalile ja eriti veel neile, kes igapäevaselt eesliinil rabavad.”

Diana Paia: kandke palun maske!

“Mingi kaitse see siiski annab. Tehke kõik endast olenev, et takistada viiruse levikut. Mitte keegi ei tea enam, kes on terved ja kes haiged. Parem karta ja kaitsta rohkem kui vähem. Püsime kodus, et selle viiruse levik peatada lootuses, et saame oma tavapärast elu mõne aja pärast taastama hakata,” sõnas Diana Paia, tundes rõõmu teadmisest, et inimesed hoiavad kokku, väärtustavad ja toetavad oma haiglat ja selle personali. “Kogu maailm on pea peale pööratud ja esile kerkivad väärtused, mis on elus päriselt olulised.”