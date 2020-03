Vald laseb kodudesse toimetada üle saja toiduportsjoni päevas

"Mõned inimesed on viiruse tõttu karantiinis, paljud aga on võtnud liikumispiirangut tõsiselt ja soovivad toidu koju tellida," rääkis Vahter.

Täiskasvanutele on sooja toidu koju viimise teenus tasuline. Teenust osutab Saaremaa ühisgümnaasium.

Vahteri kinnitusel on vabatahtlikud valmis Kuressaare Hoolekandele vajadusel appi tulema.

Valla poolt saavad sooja toitu ka 71 last. "Sooja toidu tagame eelkõige nendele peredele, kelle vanemad töötavad graafiku alusel, on haigestunud või siis on pere toimetulekuraskustes," ütles vallavalitsuse sotsiaalhoolekandeteenistuse juhataja Reelika Murd.