Korrakaitsjad kontrollivad eriolukorra piirangutest kinni pidamist

Ta lisas, et seaduses on korralduse mittetäitmisel ette nähtud ka sunniraha nõue.

"Ma tõesti usun, et inimesed on mõistvad ja me sunniraha nõudeni ei jõua," ütles Antsaar. "Praegu on väga oluline igaühe panus, et viiruse levikut üheskoos takistada – seda meie kõigi tervise huvides.“