Saaremaa vallavõim pingutab püksirihma

Vastavad suunised on valla asutustele edastatud, kinnitas tugiteenuste osakonna juhataja Alo Heinsalu . Ta lisas, et eelarvekärpe suurusjärgust ei ole siiski veel mõistlik rääkida.

Küll oli ta ühel meelel vallavolikogu rahanduskomisjoni esimehe Jaanus Tamkiviga, kelle hinnangul tuleb volikogule esitatud positiivse lisaeelarve eelnõu kõrvale heita. Tamkivi ütles, et raske on prognoosida, milline tulude langus tuleb, aga et see tuleb, on kindel. "Juba täna oleks seetõttu tark kulusid tagasi hoida. Ma ei pea silmas tööjõukulusid, vaid neid, mida tehakse headel aegadel," märkis ta ja tõi näiteks kaasava eelarve, mille saaks edasi lükata.