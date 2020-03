Saarlaste karantiin ei näita vähimatki leevenemise märki

"Loomulikult on neil hirm – välismaalt saabuvad inimesed pannakse karantiini, aga need, kes tulevad nakkuskoldest, saavad vabalt liikuda," sõnas Saarte Häälele kriisikomisjoni liige abivallavanem Jaan Leivategija .

Ta nentis, et nakatumine läheb tõusujoones ja selles olukorras liikumispiiranguid leevendada pole võimalik. Samas on Saaremaa ettevõtjad kavandamas sellesisulist pöördumist valitsuse poole.

"See on nende õigus," sõnas Leivategija, lisades, et kui ettevõtjad kirjeldavad, kes peaksid hädapäraselt liikuda saama, ning kui see ei suurenda märkimisväärselt praegu lubatud liikumist, siis võib valitsus ju kaaluda, kas mingit erisust võimaldada või mitte. "Aga praeguses olukorras on see väga küsitav," ütles ta.