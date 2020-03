VIDEO ⟩ Minister Kiik Saaremaal: peame olema valmis mustaks stsenaariumiks

Ministri sõnul peab olema valmis ka mustadeks stsenaariumiteks, nagu seda oli Südamekodu testimise tulemus. Tema kinnitusel on valmisolek olemas: Kogulas on eakate haigete jaoks võetud kasutusesse endine hooldekodu hoone, Südamekodus on kohapeal tehtud ümberkorraldused võimalike klientide ümberjaotamiseks vastavalt nende tervisele.

Minister Kiik ütles, et kindlasti ei suuda Saaremaa üksi suurt arvu võimalikke haigeid hospitaliseerida ja teenindada ning just raskete haigete mandrile viimine jätkub.

„Siin on tehtud väga head tööd,” soovis Kiik tänada kõiki, kes on panustanud karantiini toimimisele. „Ma olen kindel, et me tuleme selle olukorraga toime ja Saaremaa olukord läheb järk-järgult paremaks.”