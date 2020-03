ABI ⟩ Saaremaale tuuakse kaitseväe välihaigla

Eriolukorra meditsiinijuht dr Arkadi Popov ütles keskpäevasel pressikonverentsil, et Kaitseministeerium on andnud põhimõttelise nõusoleku Kaitseväe välihaigla toomiseks Saaremaale. See annab Popovi sõnul juurde hapnikuravi võimekust.