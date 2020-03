Piirangu vastu streikinud nooruk kukkus 10 päevaks arestimajja

Kui patrullid on nendega juttu teinud, et meelde tuletada teiste inimestega distantsi hoidmist, pole keegi politseinikele kurja sõna öelnud.

"Tuletan meelde, et ka kauplustes ja selle ümbruses tuleb silmas pidada, et hoiaksite üksteisega kahemeetrist vahet. Kõik need piirangud on seatud selle nimel, et saaksime koroonaviiruse leviku kontrolli alla ja jääksime terveks," rõhutas jaoskonna juht.