Poodleja: Maxima seab töötajate ja klientide tervise ohtu

“See teeb väga kurvaks, et nii on praegu meie koroonapesas võimalik,” kirjeldas poodi külastanud Õile Aavik pühapäeval kaupluses kogetut. “Kliendid vestlevad riiulite vahel, müüjad liiguvad ringi, ei mingeid maske ega kindaid.” Aaviku sõnul küsis ta kassapidajalt, kas kaitsevahendeid napib või ei ole üldse, ning sai vastuseks: “Maske ega kindaid meile ei jätku, peame nii töötama.”

Aaviku sõnul on tal ohtu seatud müüjatest kahju. “Eelkõige teeninduses töötavad inimesed peaksid olema hoitud,” leidis ta. “Kas meil on eriolukord või siis siiski mitte?” küsis Rudolf Sepp , kes samuti nägi töötajaid kaupluses toimetamas maskide ja kinnasteta.

“Kahemeetrise vahe hoidmisest pole juttugi,” rääkis Sepp. Tema sõnul on paljud Maxima kliendidki igasuguste kaitsevahenditeta. “Ma ei suuda mõista, mis inimeste peas toimub,” imestas Sepp. “Praegune olukord puudutab meid kõiki, ka neid, kes praegu ehk näiliselt terved on. Mõttelaad, et see koroonaviirus mind ei puuduta, viib ju katastroofini.”

“Maxima: töötajatele on maski ja kinnaste kandmine vabatahtlik”

Maxima Eesti turunduse ja avalike suhete osakonna juhataja Janne Laik kinnitas, et turvalisuse tagamiseks on Maxima poodides, sealhulgas Kuressaare Maximas rakendatud eriolukorra meetmed nii töötajatele kui ka klientidele. “Kõikidele ostjatega otseses kontaktis olevatele töötajatele on antud kindad ja kaitsemaskid, kuid nende kandmine on vabatahtlik,” ütles Laik. Tema andmeil on kõikidele kassadele paigaldatud plastikust kaitsesirmid ja kõik töötajad saanud isiklikud pudelid desinfektsioonivahendiga. Tema sõnul hoolitseb kauplus ka klientide turvalisuse eest. Kõiki pindasid puhastatakse poes kaks korda päevas – hommikul ja pärastlõunasel tipptunnil –, iseteeninduskassade alasid aga iga kahe tunni tagant.