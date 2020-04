PETISED LIIKVEL ⟩ COVID-19 haigetele pakutakse kallist koristusteenust

Koroonapositiivsetele pakutava koristusteenuse hind on 750 eurot. Info petistest on teada ka politseile.

"Palume inimestel olla ses osas tähelepanelikud ja kui tekib väikseimgi kahtlus võimalikust kelmusest või pettusest, anda sellest politseile teada. Oluline on teada, et kohaliku omavalitsuse koduhooldusteenus ja ravimite koju toomine on tasuta, kontaktid on leitavad valla veebilehel," selgitas Sepp.