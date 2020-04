Pihtla pritsumehed said uue ja ainulaadse päästeauto

MTÜ Vabatahtlik Tuletõrje Selts Pihtla Pritsumehed juhatuse liige Rando Rahnik ütles, et uhiuus pritusmasin on ainulaadne terves Eestis ja tegelikult kogu maailmas.

Pritsumasina GAZ Sadko Next raam oseti Venemaalt Gorki autotehasest ja see on varustatud Renault diiselmootoriga. Päästemasina pealisosa tehnilise lahenduse mõtlesid välja Pihtla pritsimehed ise, tuginedes oma kogemustele ja Youtube videoklippidest saadud ideedele.