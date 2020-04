Tellijale

Kahepoolne riiul raamatutega, mida iga soovija saab lugemiseks kaasa võtta ja hiljem tagasi tuua, on Karala bussipeatuses juba läinud sügisest. Lugejate käsutuses on mitusada teost ja nende hulk kasvab tänu annetajatele pisitasa kogu aeg.

Karala küla elanik Kaja Juulik ütles, et praegugi on tal kolm pakkujat, kes uurisid, kas riiulites on veel ruumi, sest nad kraamivad parajasti oma elamist ja tahaks mingi hulga raamatuid ära anda. „Kui teised raamatukogud on suletud, siis meie oma on avatud 24/7,“ muigas ta.