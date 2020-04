Sõmera Kodus on nakatunud kuus klienti ja kolm töötajat

Sõmera Kodus elavad tööealised psüühiliste erivajadustega inimesed. Sõmera Kodu juht Terje Hanson: “Arvestades, et Sõmera Kodu on koroonanakkuse epitsentris, siis oleme tänaseni kasutanud iga päeva, et valmistuda ja tööd ümber korraldada. Tegime kõik endast oleneva, et nakatumist võimalikult kaugesse tulevikku lükata, kuid oleks olnud statistiline ime, kui see meist täiesti mööda oleks läinud.”