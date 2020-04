Väikesaarte elanike arv kasvas kriisi ajal kahekordseks

Saarevaht Rein Lemberi sõnul on talveperioodil Abrukal tavaliselt elanikke 5–15 ringis, praegu koroonakriisi ajal aga 25–30. “Rahvast on praegu veel meeldivalt palju,” ütles Lember. Seetõttu paneb ta suveabrukalastele ning Abruka elanike sugulastele ja sõpradele südamele: kui pole just hädasti tarvis saarele tulla, püsige seal, kus olete!