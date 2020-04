Politsei: piirangute rikkujatest tuleb teavitada

Praegu, kui Saaremaal valitseva olukorra tõsidus on inimestele aina enam selgeks saamas, on saarlased nördinud, kui märkavad õues ringi liikumas kampadesse koondunud või 2x 2 meetrit distantsi hoidmise reeglit rikkuvaid inimesi.

Politsei piirkonnavanem Meelis Juhandi ütles, et seoses kehtestatud täiendavate liikumispiirangutega suurendati selle nädala algusest Saaremaal patrullide arvu.

"Kui tavapäraselt oli meil korraga väljas kolm-neli patrulli, siis alates esmaspäevast teeb tööd korraga kümme patrulli,” lausus Juhandi, kelle sõnul on nendest pooled kaitseliitlaste ja politseinike ühispatrullid.

Patrullide töö on jagatud piirkondade põhiselt. Tänavaile suunatud lisajõudude ülesandeks ongi kontrollida eelkõige kehtestatud liikumispiirangutest kinnipidamist ja asutustele pandud korralduste täitmist. Vajadusel politseinikud vestlevad inimestega ja selgitavad kehtivaid korraldusi.

"Üldpilti vaadates saan saarlaste kohta jagada kiitvaid sõnu, sest suurem osa mõistab, miks on praegu vaja kodus püsida. Loomulikult tuleb politseile aeg-ajalt teateid võimalikest piirangute eirajatest ja kõiki neid teateid ka kontrollime. Ka viimase ööpäeva jooksul oleme saanud mõned teated selle kohta, et inimesi on kusagile kogunenud liiga palju,” rääkis Meelis Juhandi.