Suvesaarlane, Terminaatori bändi solist Jaagup Kreem kinnitab oma Saaremaal elavatele sugulastele, sõpradele ja kõigile teistele saarlastele, et sajad tuhanded eestlased saadavad mõtteis Saaremaale parimaid soove ja hoiavad pöialt, et see õudus kiirelt läbi saaks.