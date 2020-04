Kaie Holm kutsub kodusaare rahvast pealinna e-raamatukokku

Kuressaarest pärit Holm märkis, et just Saare maakonna keskraamatukogult tuli palve laiemalt levitada infot e-raamatukogu ELLU kohta, et saarlased saaksid praegusel keerulisel ajal eestikeelseid raamatuid lugeda. „Esitasime palve Tallinna linnavalitsusele, kes kutsuski järgmisel päeval kõiki eestimaalasi end veebis Tallinna keskraamatukogu lugejaks registreerima,“ lausus ta.