Maria Mägi-Rohtmets vastab: Kuidas panna koroona "maaletoojad" vastutama?

Küsimus: Teravalt on tõusetunud ametkondade ja asjaosaliste vastutuse küsimus seoses Itaalia võrkpallurite lubamisega Saaremaale – millistel tingimustel ja kelle kaebuse peale saab prokuratuur alustada menetlust?

Vastus:

Küsimus on tõepoolest aktuaalne ja kütab kirgi, eriti Saaremaal ja see on mõistetav, sest vähemalt esialgu on jäänud mulje, et viiruskolde tekitaja ilmus meie hulka just sellel võrkpalli matsil. Kas selles on kellelgi süüd ka õiguse tähenduses, ei saa keegi praegusel hetkel ütelda ja parem oleks, kui süüdistusi ei jagaks ennatlikult oletuste baasil ja sellepärast, et meil nii halb ja hinge vaevav olukord.

Kindel on see, et COVID 19 on kiiresti leviv nakkushaigus. Rahvatervise kaitseks on meil nakkushaiguse levik ja leviku ohu põhjustamine kriminaliseeritud. Oluline on, kas keegi tahtis COVID 19 levitada või möönis, et selline tagajärg võib saabuda. Sedavõrd uue viiruse puhul arvan, et möönda saaksid ainult vastava ala asjatundjad, kelleks ei ole kohaliku omavalitsuse- ega kohaliku elu sporditegelased.

Kriminaalselt karistatavad on näiteks nakkushaiguse tõrje nõuete rikkumised, mis on toime pandud vähemalt kaudse tahtlusega. Kaudse tahtluse puhul isik tavaliselt möönab, et võib panna toime süüteo, kuid suhtub sellesse ükskõikselt, n.ö kiidab selle heaks. See tähendab, et tegemist ei ole pelgalt hooletu või kergemeelse käitumisega, kus isik hoolika suhtumise korral oleks pidanud tagajärge ette nägema. Konkreetsed nõuded, mida peab täitma, on sätestatud Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduses ning rikkumine võib seisneda nii kohustusliku käitumise eiramises kui ka ebatäpses järgimises.

Kas keegi ja mida, otse või kaudselt tahtis, tuleb alati tuvastada konkreetsete isikute tegevuse ja konkreetsete asjaolude pinnalt. Selleks, et asja uurimist alustada ei peagi alati kannatanud ega ka nende omaksed kuriteokaebust esitama. Prokuratuur saab alustada kriminaalmenetluse, kui nendeni jõuab teave, näiteks ka ajakirjanduse kaudu, mis viitab, et toime on pandud kuritegu ja sellest teabest nähtuvad asjaolud, mis vastavad mõnele karistusseadustikus toodud süüteole. Eriti , kui tegemist on avaliku huviga.