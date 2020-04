Saaremaa lihatööstus kinkis haiglaperele 400 salaamivorsti

Saaremaa Lihatööstuse juhatuse liige Kaie Rõõm-Laanet ütles, et ühtekokku kinkisid nad haiglarahvale 400 salaamivorsti.

Selline suur ports sai kokku pandud seepärast, et kosutust jaguks võimalikult paljudele haigla töötajatele nende ametipostist sõltumata. „Mõte oli selles, et haiglapere saaks lihavõttepühadeks natuke turgutust. Et pühad tuleks veidigi rõõmsamad,“ põhjendas Rõõm-Laanet.