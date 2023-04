Traditsiooniliselt tehakse lihavõttepühadeks lisaks munaroogadele kohupiimatoite. Pasha on näiteks üks selline peolaua ehe, kohupiimakorbid teine taoline. Ja et korbitegu on tegelikult väga lihtne, siis jõuab pikkade pühade jooksul neid isegi mitu korda küpsetada.