SA Saaremaa Turism palub trükise väljaandmiseks vallalt abi

Sihtasutusel on käsil LEADER-meetmest toetatav mitmeaastane projekt "Rändaja teekonnad", mille käigus valmib turistidele mõeldud trükis, selle internetiversioon ja mobiilirakendus.

Turismiettevõtjaid koondava organisatsiooni SA Saaremaa Turism juhatuse liikme Anu Lombi sõnul oli omaosaluse summa kavas kokku saada ettevõtjate abiga. Varem on Saaremaa turismiettevõtjad rahastanud projekti kokku 27 323 euroga.

"Kahjuks on kriisiolukord pannud turismiettevõtjad seisu, kus omaosaluseks vahendeid ei jätku," tõdes Lomp vallavalitsusele saadetud kirjas. Ta lisas, et kriis on seadnud ohtu projekti tegevused ja planeeritud lõpetamise.