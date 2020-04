Tellijale

Jahi korraldas Saarte jahindusklubi ning see toimus EPT jahimaadel Tuiu ja Võhma kandis. Jahist osa võtnud Allan Pulk möönab, et sai tõepoolest koos Kalašnikoviga jahil käidud, kuid relvakonstruktor oli nende jaoks tavaline jahikaaslane.

"Eks sõjaväe ajast oli ikka teada, kes see Kalašnikov on, aga et see elu tippsündmus oleks olnud, seda küll ei mäleta," nendib Pulk.