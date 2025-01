TOIT Õige Kiievi kotlet on kondiga!

Kiievi kotleti (tuntud ka kui Chicken Kyiv, chicken à la Kyiv, Côtelette de volaille, suprême de volaille à la Kiev) päritoluga on üsna segased lood. Osa allikate väitel on see toit pärit Prantsusmaalt, kus sealsed kokad olevat esmakordselt katsetanud, kuidas valmistada võiga täidetud liha. Ukraina kokad võtnud selle tehnika üle ja andnud toidule nime. Venelaste sõnul pärinevat Kiievi kotlet aga vana Vene impeeriumi Moskva piirkonnast. Selle tänapäevane nimi olevat tulenenud retseptist, mida 19. sajandil täiustas Ukraina kokk.

“Kiievis usutakse, et retsept on pärit Continental-hotelli restoranist,” on kirjas Nami-Nami retseptikogus Kiievi kotleti tutvustuse juures. “Hotell avati Kiievi kesklinnas 1897. aastal ning see tegutses kuni 1941. aastani, mil see sõjategevuse käigus hävines.”