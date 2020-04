KredEx pikendab lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru lõpptähtaega

KredExi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juhi Triin Reinsalu sõnul otsustati taotlusvooru pikendada taotlejate tagasiside põhjal. „Jätkuv eriolukord on teinud ehitustööde jaoks pakkumiste saamise ning vajalike dokumentide hankimise taotlejatele senisest märksa keerulisemaks. Selleks, et lasterikastel peredel ei jääks sel raskel ajal taotlused esitamata, oleme otsustanud pikendada taotluste esitamise tähtaega kahe nädala võrra,“ lausus ta.

17. aprilli seisuga on Saare maakonnast taotluse esitanud juba üksteist peret, neist kümnes kasvab kolm ja ühes neli last.

Aastatel 2008-2019 eraldati Saare maakonnas lasterikaste perede kodutoetust 119 perele keskmise toetussummaga 7154 eurot. Kokku on eraldatud toetust 851 331,27 eurot. Toetatud peredes kasvab kokku 496 last. Kõige enam on nelja lapsega peresid (57), järgnevad kolme (30) ja viie lapsega pered (22), kuue lapsega on seitse, kaheksa lapsega kaks ning kümne lapsega üks pere.

Kodutoetus

Kodutoetus on mõeldud elamistingimuste parandamiseks peredel, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta oli eelmisel aastal kuni 355 eurot kuus. Toetust saavad ennekõike pered, kellel puudub oma kodu või olemasolev eluase ei vasta kaasaegsetele elamistingimustele, sealjuures puudub vee- ja kanalisatsioonisüsteem või pesemisvõimalus, katus ei ole vettpidav või küttekolded ei taga kodus piisavalt sooja temperatuuri või on eluohtlikud.

Kui varem oli suurim toetussumma 8000 eurot ning teistkordsel taotlemisel 5000 eurot, siis alates sellest aastast tõsteti toetuse piirmäärasid. Nüüd on suurim toetussumma 10 000 eurot. Kolme- ja neljalapselised pered, kellele on varem ühe korra kodutoetust eraldatud, saavad teistkordselt taotleda veel 5000 eurot. Viie- ja enamalapselised pered, kellele on varem korra kodutoetust eraldatud, saavad teisel korral taotleda 10 000 eurot.