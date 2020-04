retrogalerii ⟩ Kõige lühema elueaga monument

15. mail 1922 nimetati Narva ja Petrogradi vahel olev Jamburgi linn ümber Kingissepaks. See oli esimene juhus paljude järgnevate reas, kui bolševikud terve linna mõne oma võitluskaaslase auks ümber nimetasid. Varem oli piirdutud tänavate ja väljakutega. Oma mälestuse jäädvustamise seisukohalt oli Kingissepp surnud õigel ajal, õiges kohas ja õigel moel. Erinevalt paljudest teistest kommunistide juhtidest, kelle auks linnadele nimesid anti, on admiral Štšastnõi surmateele saatja nimi sobinud kõigile Venemaa režiimidele. Selle üle, et ta on eestlane, Kingissepp küll uhkust ei tundnud, kuid paradoksaalselt on ta ainus eestlane, kelle nime kannab mõni linn maailmas.