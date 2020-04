Kärla Jahimeeste Selts: Saaremaal tegutseb salakütt

Laupäeva hommikul saabus Kärla jahimeestele teade, et Karida küla lähedal on hukkunud noor hirvepull. "Vastavalt jahiseadusele on hukkunud suuruluki korjuse koristamise kohustus pandud jahipiirkonna rentnikule ehk siis sedakorda pidi toimetama Kärla Jahimeeste Selts. Ja ega see esimene kord polnud, kuid peamisteks "liiklusohvriteks" on olnud metskitsed. Vaatamata suurele levikule hukkub liiklusõnnetustes hirvi kitsega võrreldes suhteliselt harva," kirjutab Kärla Jahimeeste selts oma blogis.

Kärla Jahimeeste Seltsi andmeil on see viimase aasta jooksul sealkandis juba kolmas kahtlane juhtum: "Oma jahiseltsis oleme kokku leppinud, et kui keegi kõmmutab ja arvatav saakloom jooksu läheb, oleme tellinud Ive Mägi tublid verejäljekoerad Terri või Apollo otsima." Tavaliselt ongi loomad ka koerte abil üles leitud. "Ühe eelmisel aastal taoliselt surema jäätud loomalt sai leidja lausa medaliväärilised sarved ja siinkohal küsiks, et milline seadusekuulekas jahimees jätaks jälitamata haavatud medalitrofee hirvepulli? Samas ei tea, et sinnakanti koeri eriti appi oleks kutsutud."



Kärla Jahimeeste Selts kirjutab, et käimasoleva jahihooaja jooksul leitud hukkunud loomakorjus alati salakütikahtlusi esile ei kutsu, liiatigi on Karida kant nende piiriala naabriga ja haavatud loom võib kohale joosta ka mujalt. "Aga nüüd saime selge signaali, et salakütt on sealkandis olemas."