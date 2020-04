LUKUST LAHTI ⟩ Kriisikomisjon küsib valitsuselt Saare- ja Muhumaa piirangute lõpetamist

Valitsusele saadetud kirjas soovib komisjon õigust anda ettevõtjatele mandrile liikumiseks erilube,võimaldada saarlastel ja muhulastel mandril töölkäimist ning saartele tuleku lubamist siin kinnisvara omavatele inimestele. Samuti ollakse arvamusel, et esimesel võimalusel tuleks lõpetada Saare- ja Muhumaal kehtivad rangemad liikumispiirangud.

Vallavanem Madis Kallase allkirjaga pöördumises selgitatakse, et kui seni oli kriisikomisjon valitsuse seisukohtadega rangemate piirangute osas nõus, siis nüüdseks on olukord muutunud ning selliste piirangute jaoks vajadus puudub. Selle tõestuseks on kasvõi see, et nakatunute arv on tugevas langustrendis, olles langenud tänase seisuga 2%-le testitutest. Saare maakonnas kriisi möödumisest annab komisjoni sõnul märku ka fakt, et tuleval nädalal leiab aset välihaigla demontaaž, mis näitab, et ka riik leiab sama.

Esimese asjana palutakse komisjonile saada õigus iga päev kuni 30 eriloa andmiseks Saare- ja Muhumaale väljumiseks ning sisenemiseks. Politsei- ja Piirivalveamet peavad sel juhul nende lubadega arvestama.

„Seeläbi saab tagada Saaremaa ja Muhu ning mandri vahel liikumise eelkõige kohalikele ettevõtjatele, aga ka inimestele, kes soovivad naasta töölt oma pere juurde või vastupidi,” selgitab Madis Kallas ja lisab, et kohalikud ettevõtjad on kriisi ajal olnud väga koostööaltid ja kannatlikud. Stabiilses olukorras on ettevõtjatele ja elanikele aina keerulisem põhjendada liikumispiirangute vajalikkust. Ettevõtluse jätkusuutlikuse huvides on oleks see samm hädavajalik. Komisjon mõistab, et koheselt kogu liikluse avamine ei ole mõistlik tegevus ning seetõttu palutaksegi erilubade andmise õigust.

Kriisi tõttu ei saa paljud saarlased ja muhulased käia mandril tööl ning seega kasvab ka surve omavalitsuse sotsiaalsfäärile. Rääkimata emotsionaalsest olukorrast, kus perekonnad on pidanud liikumispiirangute tõttu juba rohkem kui kuu aega lahus olema .

Lisaks soovib kriisikomisjon, et valitsus võimaldaks alates 1.maist Saaremaa valla ja Muhu valla territooriumile liikumist ja väljumist kõigile isikutele, kellel on kinnistusraamatu kohaselt saartel kinnisvara. Samuti lubada liikuda ilma eriloata rahvastikuregistrijärgset elukohta omavatel isikutel töökohta mandrile ja tagasi.

Esimesel võimalusel tuleks komisjoni hinnangul lõpetada 28. märtsist kehtivad täiendavad liikumisvabaduse piirangud ja viibimiskeelud.

Komisjon on seisukohal, et kuigi mõnda aega tagasi olid nimetatud täiendavad meetmed Saaremaa vallas ja Muhu vallas põhjendatud, on eeltoodud info põhjal tänaseks nende kohaldamiseks vajadus ära langenud,” edastab Madis Kallas komisjoni seisukoha. Piirangud on kohalikule ettevõtlusele piiravad ning Terviseameti statistika hinnangul on ka nende proportsionaalsus küsitav. Ei ole põhjust Saare- ja Muhumaad kohelda muust Eestist eraldi. „Meetmed on oma eesmärgi täitnud ja ei ole täna enam viiruse leviku tõkestamiseks Saaremaa vallas ja Muhu vallas vajalikud.”

Komisjon ja ka ettevõtjad mõistavad, et uuesti alustamine eeldab rangelt isikukaitsevahendite kasutamist ja 2+2 reeglist kinnipidamist.

Komisjoni hinnangul võiks olla maskide kandmise rangelt soovituslikkus piisav meede, mis võiks eristada Saare maakonda teistest Eesti maakondadest.