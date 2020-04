VASTUS SAARLASTELE ⟩ Peaminister: kaalume esialgu 30 loa andmist

Ratas tõdes, et Saaremaal on olukord läinud paremaks ning tuleb leevendusi teha. Sellest, et Saare- ja Muhumaa avamine on riiklikus väljumiskavas üks viimaseid, ei saa kuidagi välja lugeda leevenduste mittetegemist. Küll märkis Ratas, et teiste saarte avamine võrreldes suursaartega peab olema ajaaknaga. Valitsuse kavas on Kihnu, Vormsi, Hiiumaa ja Ruhnu avamine ette nähtud tunduvalt varem, kui Saaremaa- ja Muhumaa.