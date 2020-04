Saarlastele jagus õpilaste teadustööde riiklikul konkursil ka eriauhindu

Õpilaste teadustööde riikliku konkursi eriauhinnad saarlastele

Eesti Maaülikooli eriauhind põhikooliastmes

Kirke Vaabel ja Kelly Palu (Aste Põhikool, 9. klass) töö “Saaremaa oma õlikultuur põldtuder (Camelina sativa (L.))” eest (juhendajad Ülle Soom ja Maie Meius).

Kohaliku toiduga varustatus ja toidusortimendi laiendamine on eriti hetkeolukorras väga oluline. Töös antakse ülevaade poes saada olevatest toiduõlidest ning uuritakse, kuidas maitseb toit õlitudra õli kasutades. Õlituder annab toidule pähklisse maitse, kuid on kallim, kui meie tavapärane igapäevane rapsi-või päevalilleõli. Kuid, kui me oleme valmis maksa rohkem imporditud oliiviõli eest, siis miks mitte maksta veidi rohkem kohaliku toote eest ja toetada sellega meie oma põllumajandust ja inimesi.

Keskkonnaameti eriauhind

Kirke Medri, Karmen Ehanurm (Saaremaa Ühisgümnaasium, 9. klass) töö „Plast: 20. sajandi üks tähtsamatest ja arvatavasti vihatumatest leiutistest Elu võimalikkusest plastpakenditeta“ eest (juhendaja Inge Vahter).

Jäätmetekke vähendamine on oluline teema ka Keskkonnaameti jaoks. Uurimistöös keskenduti küsimusele kas plastivaba elu on võimalik ning selgus, et Kuressaares poodides on üsna lihtne osta pakendita toidukaupa kuid olulisem külg on eeskuju näitamine.

Sotsiaalministeeriumi eriauhind

Lisete Vahu ja Liisa Viljaste (Saaremaa Ühisgümnaasium, 8. klass) töö „Saaremaa Ühisgümnaasiumi 7.-9. klassi tüdrukute teadlikkus emakakaelavähist ja seda ennetavatest meetmetest“ eest (juhendaja Inge Vahter).

Tegemist on väga vajaliku ja aktuaalse uuringuga mille käigus koguti infot vaktsineerimisse suhtumise ja ka teadmiste kohta emakakaelavähi osas põhikooli tüdrukute ning ka nende emade käest. Tulemused on mõtlemapanevad, loodetavasti kool võtab need arvesse teema käsitlemisel ning vanemate harimisel ja teavitamisel. Uurimistöö on sisuline, hästi vormistatud ning Sotsiaalministeeriumi jaoks aktuaalsel teemal. Küsitluse tulemusena selgus, et tüdrukute teadlikkus inimese papilloomiviiruse kohta on madal, peaaegu pooled vastajad ei teadnudki sellise viiruse olemasolust, aga peaaegu kõik arvasid siiski, et sellest peaks koolis rääkima. Küsitlusest selgus üsna madal teadlikkus HPV vaktsiinide kohta, näiteks üle poole vastanutest leidsid, et vaktsiin on inimesele ohtlik. Peaaegu pooled ei teadnud, et Eestis on haigestumus ja suremus emakakaelavähki üks suuremaid Euroopas. Autorid arvavad, et Saaremaa Ühisgümnaasiumis võiks toimuda loenguid emakakaelavähi ja HPV viiruse ohtlikkusest. Rääkima võiks tulla mõni selle haigusega seotud arst. Küsitlusele vastanud emad olid küll nõus, et emakakaelavähi sõeluuringud on vajalikud, kuid kahtlesid HPV vaktsiini ohutuses.

Tallinna Loomaaia eriauhind

Kristin Poopuu (Saaremaa Ühisgümnaasium, 7. klass) töö “Kobras (Castor fiber): bioloogia, levik, tema kasulikkus ning kahjulikkus looduses ja inimese elus ning kopra arvukuse muutustest Saare maakonnas” eest (juhendajad Inge Vahter ja Cathrin Benita Poopuu).

Loomaaia eriauhind läheb zooloogilisele uurimistööle. Tegemist on väga põhjaliku uurimusega, mis on sealjuures ka hästi vormistatud. Lisaks suurele kirjanduse ülevaatele on autor ise läbi käinud 25 kopra elu- või tegutsemispaika Saaremaal ja Muhus, kõik kohad protokollinud, kaardistanud ja lisaks küsitlenud maaomanikke ja kaasõpilasi. 7. kl õpilase kohta on see märkimisväärne töö, kus hea tulemuseni jõudmisel on tunda ka suurepärast juhendamist ja perekonna tuge.

Tartu Ülikooli Teaduskooli eriauhind

Merit Matt (Saaremaa Ühisgümnaasium, 9. klass) töö „Kliimakatastroof: selle olemus ja teadlikkus Saaremaa Ühisgümnaasiumi 8.-9. klasside õpilaste hulgas“ eest (juhendaja Inge Vahter).

Interdistsiplinaarne uurimistöö. Väga põhjalik töö, kus analüüsitakse, kuidas saavad kliimaprobleemidest aru SÜG õpilased. Töö teooria on tugev ja praktika samuti. Kirjastiil ladus ja kergesti loetav. Uurimistöö toob välja üksikisiku võimalused kliimasoojenemise pidurdamiseks. Samuti õpilaste valmisoleku sellesse ise panustada. Väga hea uurimustöö 9. klasside arvestuses.

Väga suurt pühendumist nõudnud uurimistöö. Palju vaatlusi ja vestlusi kobraste tegevuse kohta Saare maakonnas. Kõik vaatlused on protokollitud. Kobraste tegevuse kohta Saare maakonnas edastati andmed keskkonnaagentuurile, mis näitab õpilase uurimistöö olulisust. Väga hea uurimistöö 7. klasside arvestuses.