Hundid murdsid Saaremaal mullu oluliselt vähem lambaid

Keskkonnaamet hüvitas loomapidajatele 2019. aasta eest hundikahjusid 7076 euro ulatuses. Möödunud aastal rändlindude (haned, lagled, sookured) poolt põllumeestele tekitatud kahjude hüvitamiseks esitas keskkonnaametile taotluse 14 põllumajandusettevõtjat. Kõik need taotlused rahuldati vastavalt korrale. Mõned hiljem laekunud taotlused on praegu veel menetluses ja hüvitamine saab teoks lähiajal.

Linnukahjusid on keskkonnaamet maakonnas praeguseks välja maksnud 34 793 euro ulatuses ning see summa suureneb veel mõne hüvitamise järel. Talvi sõnul konflikt rändlindude ja põlluharija vahel püsib. Oma osa selles on nii lindudele meelepäraste kultuuride (raps, rüps, hernes, uba, mais, talinisu) üha laialdasemas viljelemises, aga ka tõsiasjas, et ränne on muutunud varasemaks ja kestab kauem. Samuti suurenevad põllumassiivid.