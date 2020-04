Kuressaare haigla kohta pole ravikaebusi tehtud

ERR vahenda, et Maivi Parve sõnul saab auditi aluseks võtta vaid tuvastatavad asjaolud: "Väidetavalt on üks signaal ka, et patsiendid haiglas pole rahul, aga haigekassale pole laekunud ühtki kaebust ei ambulatoorse ega statsionaarse ravi kohta. Ülesanne on hinnata ravikvaliteeti, kuidas on käsitletud positiivset koroonapatsienti haiglas ravides. Otsime neutraalsust, tahame objektiivset tulemust saada."

Kuressaares alustatakse auditiga tema sõnul selle pärast, et siin on arvestatav haiguslugude arv. Järgmisena võetakse ette teised haiglad, kus on olnud COVID19 positiivseid patsiente. Audit tutvub ravidokumentidega, et hinnata koroonapatsientide ravikvaliteeti ning võrdleb ravi vastavust meditsiinistaabi juhendile, haigla enda koostatud ravijuhendile ja viimastele teadusartiklitele.