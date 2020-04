Vanalinna kool jätkab staadioni remondi saamiseks võitlust

Saaremaa valla kärpe-eelarve jõuab rahvasaadikute ette esimesele lugemisele neljapäeval, kuid volikogu rahanduskomisjoni esimehe Jaanus Tamkivi sõnul selle vastuvõtmisega tuld takus ei ole. Teine lugemine tuleb kuu aja pärast, et saaks arvestada võimalikult paljude muudatustega. “Näiteks palkade kärpimine – selle kohta täna selgus puudub,” lausus ta. “Praegu on mure ja hirm, kui suur peaks olema eelarve lõige, et tulud vastaksid kuludele,” tõdes Tamkivi, kelle hinnangul peab esimese negatiivse lisaeelarve järel ilmselt tegema veel teisegi. Praegu arvestatakse tulumaksu laekumise kümneprotsendilise langusega ehk 2,6 miljoni suuruse kärpega.

“See tähendaks, et valla laenukoormus läheks üle 60 protsendi. Ja tuleb arvestada, et laen on vaja ka ära teenindada. Eks see on volikogu teema, kas julgetakse teha või mitte,” nentis Tamkivi. Ta möönis samas, et laenupiiri nihutamine on seotud seadusemuudatustega ja ei pruugi olla väga kiiresti teostatav.