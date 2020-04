Vallavanemaks on tõusmas üllatusmees Mikk Tuisk

Vastse kandidaadi sõnul on talle tehtud pakkumine hea võimalus Saaremaale kasulik olla ja suurt organisatsiooni juhtida. “Liiga hea pakkumine, et ei öelda,” kinnitas Tuisk, kes on enda sõnul Saaremaa valla juures olnud selle loomisest peale ning selle toimimisega peensusteni kursis.

Mikk Tuisu pakkus oma järglaseks koroonakriisis poliitilise vastutuse võtnud Madis Kallas isiklikult. “Mikk on minu valik ja pakkumine,” ütles Kallas Saarte Häälele. Ta ütles, et Tuisuga on tal tihe side juba sellest ajast, kui Kallas oli Kuressaare linnapea ja Tuisk juhtis linnamajandusettevõtet.

Sotsiaaldemokraatide Saaremaa piirkonna esimees Rando Kubits ütles, et Mikk Tuisuni jõuti mõningase otsingu kaudu ning kokkuvõttes tehti tema arvates hea valik. Sotside juhi sõnul olnuks loogiline, et vallavanema kandidaadiks esitatakse valimistel Kallase järel teise tulemuse teinud Marili Niits, kuid viimane loobus ise, kuna vajalikku toetust tema kandidatuurile ei olnud. Niitsi nimi ei jõudnud isegi koalitsiooninõukogu lauale. Seda, miks Kubits ise või näiteks fraktsiooni esimees Tambet Kikas ei soostunud vallavanemaks kandideerima, põhjendas sotside juht tööalaste väljakutsetega.

Rando Kubits nõustus, et Tuisk on üllatuskandidaat, kuid tal on vajalikud teadmised valla toimimisest. Praegusel ajal ei oleks vallavanemal aega sisseelamiseks ning vajalik on vallasüsteemiga kursis olemine.

Volikogu Reformierakonna fraktsiooni juhtiv Jaanus Tamkivi tunnistas üllatusmomenti ja seda, et ta oleks oodanud pigem kandidaati kas sotside ridadest või hoopis kõrvalt. Sotside pakutud valik oleks justkui kesktee. Tamkivi sõnul pole nad veel seisukohta võtnud, tuleval nädalal arutatakse kandidaati fraktsiooniga, kes lõpuks otsustab.

Aivar Aru keskfraktsioonist märkis, et tegu on pigem hea üllatusega ning sarnaselt Reformierakonnaga võetakse nüüd hetk ja arutatakse kandidaat erakonnas läbi.

Kolleegid iseloomustavad Tuisku kui väga professionaalset, tasakaalukat ja mõistlikku inimest, kellel on ka vajalik juhtimiskogemus. Seevastu pole Tuisul jällegi poliitilist kogemust. Saarte Häälele ütles Mikk Tuisk, et esimese hooga ei kavatse ta ka erakonda astuda.

Vallamajas pole saladus, et vallavanem Madis Kallas hindas 35-aastast Tuisku majandus- ja haldusosakonna juhina kõrgelt ja kaasas ta tihti erinevatesse aruteludesse.

Koalitsiooninõukogu ei leppinud kokku uue kohtumise aega, kuid see saab suure tõenäosusega olema tuleval nädalal. Vallavanema valimine toimub volikogu maikuu istungil. Rando Kubits kinnitas, et vallavanema vahetumine ei tähenda vallavalitsuse lahkumist ning see jätkab samas koosseisus.