Riigi toetus jätab Vanalinna kooli staadionile võimaluse

Saaremaa valla rahandusteenistuse juhataja Thea Raik ütles, et vabariigi valitsuse poolt Saaremaale eraldatud 3,4 miljonit eurot on ligemale 1,5 miljonit rohkem, kui keegi veel paar päeva tagasi julges loota. Ühtlasi tähendab see, et kõik selle aasta investeerimisplaanid vaadatakse üle ja lootus raha saada säilib ka veel paari päeva taguse seisuga valla 2020. aasta I lisaeelarve eelnõust väljaarvatud objektidel.