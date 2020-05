Tellijale

“Ütleme ausalt, et enda tervis on olulisem,” põhjendas Põltsamaal tegutseva Sakala Haudejaam OÜ juhatuse liige Marek Tanvald , miks ettevõte sel aastal Saaremaal tibusid ei müü. “Selle rahaga ei ole ju midagi teha, kui sul enam tervist pärast ei ole.”

Tanvald tõi välja, et eluslinde on väga keeruline ostjale üle anda selliselt, et õnnestuks säilitada kahemeetrist vahet, seetõttu otsustas ettevõte Saaremaa müügiringidega mitte riskida.