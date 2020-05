Vanemate surve lasteaedade avamiseks kasvab

Avatavatesse rühmadesse võetakse lapsevanema avalduse põhjal vastu lapsed, kelle peredel on möödapääsmatu vajadus tööle asumiseks ja last pole kuskil hoida.

Vallavalitsus on andnud seejuures lasteaia direktoritele õiguse “õiglase kohajaotuse huvides lapsevanema töölkäimise vajadust täpsustada”. Viimane säte on tekitanud lapsevanemates pahameelt ning ka sellekohalisi kurjas toonis avaldusi lasteaedadele: “Kelle vajadus on suurem, kuidas seda hinnata ja kelle asi see tegelikult peale vanema üldse on?”