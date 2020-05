Saaremaa muuseum 760 270 euroga plussis

Sihtasutuse nõukogu esimees Jaanis Prii selgitas, et eelmise aasta toetuste suure numbri taga on projektiraha, millest suure osa moodustas EAS-i projekt “Kuressaare kindluse kui turismiobjekti arendamine”. Valmisid mänguväljak ja õppeklass, sissepääsuteed said uue munakivikatendi, markeeriti keskaegne ringmüür, restaureeriti eskarpmüür jne.