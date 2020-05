Koroonakriis pidurdab lihaveiste müüki

"Meie müüme ühistuna veiseid ainult Euroopasse ja meie kõige suurem ostja on Poola. Nüüd aga on Poolaga probleem, sest nende raha väärtus on kukkunud ja sinna müüa ei ole mõtet." Hinnalangus on Treimuthi sõnul 10–20 protsenti, mis on palju, sest tegelikult on lihaveiste hinnad langenud kolm viimast aastat.